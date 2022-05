“Dalle cose altri miraggi” la mostra antologica dell’artista Gianni Valbonesi (Di venerdì 6 maggio 2022) Gianni Valbonesi Bleu Charlemagne 2020 collage e assemblage cm 72x102Sessant’anni di collages e avventure di Gianni Valbonesi nella mostra antologica “Dalle cose altri miraggi” dal 14 maggio al 19 giugno 2022 MODENA – La mostra antologica che racconta i sessant’anni di collages e di avventure dell’artista Gianni Valbonesi “Dalle cose altri miraggi”, in programma dal 14 maggio al 19 giugno 2022 all’intero del Complesso di San Paolo, recentemente restaurato dal Comune di Modena per adibire l’Ex Chiesa e la Sala delle Monache, all’interno della quale sono stati riportati ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022)Bleu Charlemagne 2020 collage e assemblage cm 72x102Sessant’anni di collages e avventure dinella” dal 14 maggio al 19 giugno 2022 MODENA – Lache racconta i sessant’anni di collages e di avventure”, in programma dal 14 maggio al 19 giugno 2022 all’intero del Complesso di San Paolo, recentemente restaurato dal Comune di Modena per adibire l’Ex Chiesa e la Sala delle Monache, all’interno della quale sono stati riportati ...

