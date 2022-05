Dalla firma alla finale di Conference: un anno di Mourinho alla Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) 4 maggio 2021 – 5 maggio 2022: il primo capitolo di José Mourinho alla Roma si chiude con la conquista della finale di Conference League contro il Feyenoord. In un solo anno, lo Special One lascia già la sua impronta in giallorosso ed ora punterà ad alzare un altro trofeo europeo a Tirana il prossimo 25 maggio. ? José Mourinho ?#ASRoma #UECL pic.twitter.com/8m1jty4LaS— AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2022 Il traguardo raggiunto permette di chiudere una prima fase importante del suo progetto nella Capitale: avere la mentalità “europea” per affrontare una partita simile. Una situazione dove in pochi avrebbero scommesso su Pellegrini e compagni ad inizio stagione ma ora solo gli olandesi ci sono ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) 4 maggio 2021 – 5 maggio 2022: il primo capitolo di Josési chiude con la conquista delladiLeague contro il Feyenoord. In un solo, lo Special One lascia già la sua impronta in giallorosso ed ora punterà ad alzare un altro trofeo europeo a Tirana il prossimo 25 maggio. ? José?#AS#UECL pic.twitter.com/8m1jty4LaS— AS(@OfficialAS) May 5, 2022 Il traguardo raggiunto permette di chiudere una prima fase importante del suo progetto nella Capitale: avere la mentalità “europea” per affrontare una partita simile. Una situazione dove in pochi avrebbero scommesso su Pellegrini e compagni ad inizio stagione ma ora solo gli olandesi ci sono ...

Advertising

edmondocirielli : ?? Il governo mantiene le restrizioni per italiani,sospende le misure di prevenzione nei centri di accoglienza per i… - NandoArm8 : 4 maggio 2021: la #ASRoma annuncia l'ingaggio di Mourinho come nuovo allenatore 5 maggio 2022: la Roma di José Mo… - salvoalbanese1 : Per il bene di tutti, usciamo dalla NATO. - Firma la petizione! - taj_zkt : @humarius A me in un ufficio hanno richiesto la fotocopia di un assegno. Chiedo 'copia fornita dalla banca, per att… - massycherubin : @giannattasius @OfficialUSS1919 Firma anche tu la petizione per far giocare la @OfficialUSS1919 il prossimo anno in… -