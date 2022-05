Dal bonus di 200 euro alla cessione crediti: come cambia il decreto Aiuti (Di venerdì 6 maggio 2022) Arriva un ritocco per il decreto Aiuti, la quasi manovra da 14 miliardi approvata dal CdM lunedì scorso, per sostenere famiglie ed imprese dagli effetti della guerra in Ucraina e del caro bollette. L’approvazione del decreto è avvenuta in due step, poiché alcune misure avevano richiesto una riflessione maggiore, in particolar modo il bonus “una tantum” da 200 euro che ora viene concesso praticamente a tutti. Ma vediamo le novità: bonus da 200 euro per tutti Il nuovo testo prevede un ampliamento del bonus da 200 euro, che era stato inizialmente pensato per lavoratori, pensionati e disoccupati. Ora vengono compresi anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e gli stagionali, due categorie sostenute dal M5S e dal Ministro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 maggio 2022) Arriva un ritocco per il, la quasi manovra da 14 miliardi approvata dal CdM lunedì scorso, per sostenere famiglie ed imprese dagli effetti della guerra in Ucraina e del caro bollette. L’approvazione delè avvenuta in due step, poiché alcune misure avevano richiesto una riflessione maggiore, in particolar modo il“una tantum” da 200che ora viene concesso praticamente a tutti. Ma vediamo le novità:da 200per tutti Il nuovo testo prevede un ampliamento delda 200, che era stato inizialmente pensato per lavoratori, pensionati e disoccupati. Ora vengono compresi anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza e gli stagionali, due categorie sostenute dal M5S e dal Ministro ...

