Da quando è andato via Ferguson il Manchester United ha speso 6,5 milioni di euro per ogni punto conquistato (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Manchester United ha speso 5,7 milioni di sterline (circa 6 milioni e mezzo di euro) tra calciomercato e stipendi per ogni punto conquistato, da quando è andato via Alex Ferguson. Lo dice una nuova analisi condotta dal Telegraph sulle finanze dei club della Premier League nel periodo 2010-20. Il principale economista sportivo Stefan Szymanski, coautore di Soccernomics, e Kieran Maguire, docente di finanza calcistica presso la Liverpool University, hanno analizzato gli esborsi sugli stipendi dei giocatori e la spesa netta per i trasferimenti per aiutare a stabilire quali club hanno utilizzato i loro soldi in modo più saggio nell’ultimo decennio . Nei sette anni successivi alla ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilha5,7di sterline (circa 6e mezzo di) tra calciomercato e stipendi per, davia Alex. Lo dice una nuova analisi condotta dal Telegraph sulle finanze dei club della Premier League nel periodo 2010-20. Il principale economista sportivo Stefan Szymanski, coautore di Soccernomics, e Kieran Maguire, docente di finanza calcistica presso la Liverpool University, hanno analizzato gli esborsi sugli stipendi dei giocatori e la spesa netta per i trasferimenti per aiutare a stabilire quali club hanno utilizzato i loro soldi in modo più saggio nell’ultimo decennio . Nei sette anni successivi alla ...

