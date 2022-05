"Da anni dico che il presidente della Reggina sfrutta i lavoratori" (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - “Questo giorno arriva tardi perché decine di migliaia di lavoratori sono stati privati dei contributi per anni e non li rivedranno mai più”. Marco Militello, consulente del lavoro a Roma, da otto anni presenta denunce in serie all'Ordine dei consulenti del lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle irregolarità nella gestione della manodopera da parte del presidente della Reggina, Luca Gallo, al centro dell'indagine della Guardia di Finanza che lo ha portato agli arresti domiciliari. Per quelle denunce, ha due procedimenti a suo carico aperti dall'Ordine, uno già archiviato, l'altro in corso. All'organismo di rappresentanza si era rivolto Gallo incolpandolo di “violazione del codice deontologico'. La mail di otto anni ... Leggi su agi (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - “Questo giorno arriva tardi perché decine di migliaia disono stati privati dei contributi pere non li rivedranno mai più”. Marco Militello, consulente del lavoro a Roma, da ottopresenta denunce in serie all'Ordine dei consulenti del lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle irregolarità nella gestionemanodopera da parte del, Luca Gallo, al centro dell'indagineGuardia di Finanza che lo ha portato agli arresti domiciliari. Per quelle denunce, ha due procedimenti a suo carico aperti dall'Ordine, uno già archiviato, l'altro in corso. All'organismo di rappresentanza si era rivolto Gallo incolpandolo di “violazione del codice deontologico'. La mail di otto...

