Da 0-2 a 4-2, l'Inter batte l'Empoli in rimonta (Di venerdì 6 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dopo un avvio shock, l'Inter ribalta l'Empoli imponendosi per 4-2 e tiene così ancora aperta la lotta scudetto. A sorpresa, dopo appena 5 minuti, sono però gli ospiti a passare in vantaggio. Zurkowski sgroppa sulla destra e mette in mezzo un pallone d'oro sul quale Pinamonti arriva in spaccata infilando un immobile Handanovic nell'angolino. Al 10? arriva addirittura il raddoppio di Zurkowski, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 22? Barella invoca un rigore, ma il direttore di gara non lo accontenta dopo la revisione al Var, con Parisi che tocca il pallone e non l'uomo. Al 28? i toscani trovano il clamoroso 2-0. Fiamozzi lancia lungo trovando Asllani che sfrutta la dormita di De Vrij, entra in area a supera Handanovic con il destro. Sembra il colpo del ko per gli uomini di Inzaghi, che però reagiscono e accorciano le distanze al ...

