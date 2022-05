'Curate e coccolate' domani al Gemelli Roma per giornata cancro ovarico (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - 'Curate e coccolate'. Per celebrare la giornata mondiale del tumore ovarico domani, sabato 7 maggio, all'Uoc di Ginecologia oncologica del Policlinico Gemelli di Roma, dalle 10 alle 16, l'associazione Loto ha organizzato, in collaborazione con Apeo, Unid e Sodico, un'iniziativa dedicata alle pazienti oncologiche: una giornata all'insegna della bellezza e al make-up. Perché prendersi cura di se stesse e del proprio corpo, nonostante la malattia, aiuta ad affrontare meglio le terapie, accresce l'autostima e agevola il percorso di cura. Sempre domani, dalle 20.00, il Colosseo si illumina di ottanio con i loghi di Policlinico Gemelli e Loto, uniti per le donne, un modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022), 6 mag. (Adnkronos Salute) - ''. Per celebrare lamondiale del tumore, sabato 7 maggio, all'Uoc di Ginecologia oncologica del Policlinicodi, dalle 10 alle 16, l'associazione Loto ha organizzato, in collaborazione con Apeo, Unid e Sodico, un'iniziativa dedicata alle pazienti oncologiche: unaall'insegna della bellezza e al make-up. Perché prendersi cura di se stesse e del proprio corpo, nonostante la malattia, aiuta ad affrontare meglio le terapie, accresce l'autostima e agevola il percorso di cura. Sempre, dalle 20.00, il Colosseo si illumina di ottanio con i loghi di Policlinicoe Loto, uniti per le donne, un modo ...

