Cuba | violenta esplosione nel centro de L’Avana | 9 morti e almeno 40 feriti Il presidente Diaz-Canel | «Non è stato un attentato» – Il video

(Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo quanto fatto sapere dalla presidenzana, sono9 iprovocati dall’, nello storico e centralissimo Hotel Saratoga. 40 finora le persone rimaste ferite, di cui«11 in gravissime condizioni», secondo quanto riferito dal dottor Miguel Garcia, direttore dell’ospedale Calixto Garcia. Miguel Hernan Estevez, direttore dell’ospedale Hermanos Almejeiras, ha riferito invece che un bambino di due anni èsottoposto a un intervento chirurgico a seguito della frattura del cranio. L’edificio, che si trova nella zona vecchia della città, ègravemente danneggiato dall’, così come alcuni autobus e auto parcheggiati intorno all’hotel e la cupola di una chiesa vicina ...

Advertising

AndreaPuccio14 : UNA VIOLENTA ESPLOSIONE SCUOTE LA CAPITALE CUBANA: SEMIDISTRUTTO L’HOTEL SARATOGA Una forte esplosione nell’Hotel… - infoitinterno : Cuba, violenta esplosione nel centro de L’Avana: 8 morti e almeno 30 feriti – Il video -

Nella mattinata unaesplosione ha scosso il centro della capitale cubana. L'esplosione è avvenuta nel centrico Hotel Saratoga che si trova di fronte alla sede dell'Assemblea Popolare cubana. Al momento non si ...esplosione a, distrutto l'Hotel Saratoga a L'Avana: almeno 8 morti Nella giornata di venerdì 6 maggio, unaesplosione ha distrutto l'Hotel Saratoga , sitato nella piazza del ...PIERO CHIMENTI - L'hotel Saratoga è esploso per cause ancora da accertare provocando 8 morti e molti feriti, tra cui i bambini di una scuola vicina. L'esplosione è stata così violenta da sventrare i p ...Sul luogo sono accorsi vigili del fuoco, polizia e operatori sanitari, che sono al lavoro per estrarre di eventuali persone rimaste intrappolate nell’edificio Sconosciute le cause della tragedia. Seco ...