Cuba | il video dei momenti subito successivi all’esplosione all’Hotel Saratoga dell’Avana | il fumo e il palazzo annerito

Advertising

RaiNews : VIDEO, Una potentissima esplosione ha distrutto l'hotel a cinque stelle Saratoga a L'avana a Cuba. Non è ancora chi… - LaStampa : Cuba, esplode un hotel nel cuore de L'Avana: il video dell'edificio carbonizzato - Open_gol : Sale il bilancio di vittime e feriti dopo l'esplosione all'Hotel Saratoga a L'Avana - GiovanniTarchi : RT @LazarKaganovic9: Intanto, a Cuba, salta in aria un hotel. Sarà stato Putin? - Sbrn65 : RT @tempoweb: Le immagini choc dell'hotel esploso all'Avana (VIDEO) #cuba #iltempoquotidiano -

, esplode un hotel nel cuore de L'Avana: ildell'edificio carbonizzato Il governo cubano ha scritto su Facebook: Forte esplosione all'Hotel Saratoga, all'Avana vecchia. Probabilmente mentre ...Tutta colpa di un errore in un'operazione di travaso del gas. Questa sarebbe la causa dell'esplosione che ha distrutto l'hotel Saratoga, resort di lusso nel cuore della capitale cubana. La ...Secondo quanto riportato da El Pais, l'edificio era vuoto proprio per la ristrutturazione, e la riapertura era prevista per venerdì 10 maggio. Oggi, venerdì 6 maggio, una forte esplosione ha distrutto ...Ignote al momento le cause della deflagrazione de L'Avana: i soccorritori all'opera per estrarre morti e feriti dalle macerie dell'hotel ...