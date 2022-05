Criscito emoziona tutti | “Ci ho sempre messo la faccia | amo il Genoa!”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ha del clamoroso quanto accaduto pochi minuti fa al Ferraris. Rimonta clamorosa del Genoa che mantiene vive le speranze salvezza con Mimmosu rigore all’ultimo minuto.Genoa JuventusIl destino ha peral capitano rossoblù di ripresentarsi dal dischetto ad una settimana dall’errore nel derby,nei minuti finali. Prendersi questa responsabilità non è da, anzi lo fanno davvero in pochissimi ed il difensore, questa volta, non sbaglia trafiggendo Szczesny. Queste le sue parole a fine partita: ” Come ho detto nel prepartita, il calcio fa piangere e fa sorridere. È stata la mia rivincita, anche se l’errore della scorsa volta non si cancella. C’è ancora una fiammella accesa”. “La lotta salvezza è molto bella, siamo in tante lì sotto e bisogna lottare fino alla fine. ...