Covid: Usa, Fda limita uso vaccino J&J per rischio trombosi (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - La Food and Drug Administration statunitense ha limitato l'uso del vaccino anti Covid Johnson & Johnson solo ai maggiorenni per il rischio di una forma di trombosi rara ma potenzialmente letale. La limitazione inoltre prevede che il vaccino sia riservato solo a coloro che hanno compiuto 18 anni, per i quali altri vaccini non sono accessibili o clinicamente appropriati o che scelgono il prodotto Janssen altrimenti non si vaccinerebbero. La Fda dettaglia in una nota che, dopo aver condotto un'analisi, una valutazione e un'indagine aggiornate sui casi segnalati, ha stabilito che il rischio di trombosi con sindrome da trombocitopenia (Tts), forma rara ma potenzialmente pericolosa per la vita, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - La Food and Drug Administration statunitense hato l'uso delantiJohnson & Johnson solo ai maggiorenni per ildi una forma dirara ma potenzialmente letale. Lazione inoltre prevede che ilsia riservato solo a coloro che hanno compiuto 18 anni, per i quali altri vaccini non sono accessibili o clinicamente appropriati o che scelgono il prodotto Janssen altrimenti non si vaccinerebbero. La Fda dettaglia in una nota che, dopo aver condotto un'analisi, una valutazione e un'indagine aggiornate sui casi segnalati, ha stabilito che ildicon sindrome da trombocitopenia (Tts), forma rara ma potenzialmente pericolosa per la vita, in ...

