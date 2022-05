Covid oggi Lombardia, 5.747 contagi e 29 morti. A Milano 709 casi (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.747 nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 maggio, in Lombardia, a fronte di 40.895 tamponi e un tasso di positività al 14%. Ro riferisce il bollettino della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), che sono in tutto 36, e nei reparti (-30). I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 29. I nuovi casi per provincia sono 1.742 a Milano, di cui 709 in città; Bergamo: 554; Brescia: 707; Como: 340; Cremona: 193; Lecco: 226; Lodi: 128; Mantova: 279; Monza e Brianza: 511; Pavia: 359; Sondrio: 111; Varese: 419. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.747 nuovida coronavirus, 6 maggio, in, a fronte di 40.895 tamponi e un tasso di positività al 14%. Ro riferisce il bollettino della Regione. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), che sono in tutto 36, e nei reparti (-30). I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 29. I nuoviper provincia sono 1.742 a, di cui 709 in città; Bergamo: 554; Brescia: 707; Como: 340; Cremona: 193; Lecco: 226; Lodi: 128; Mantova: 279; Monza e Brianza: 511; Pavia: 359; Sondrio: 111; Varese: 419. L'articolo proviene da Italia Sera.

