Covid oggi Italia, report: incidenza in calo, Rt stabile (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, cala l'incidenza mentre l'indice Rt rimane sostanzialmente stabile. In lieve calo anche l'occupazione delle terapie intensive mentre in area medica scende al 14,5%. Nessuna regione o provincia autonoma ad alto rischio. Questi i principali dati che emergono dal monitoraggio della Cabina di regia, diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss). GIU' L'incidenza – In calo, questa settimana, l'incidenza di Covid-19 a livello nazionale. Secondo i dati principali del monitoraggio, si attesta a 559 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 29 aprile – 5 maggio), contro 699 ogni 100.000 della settimana precedente (22-28 aprile). RT stabile – In calo in Italia

