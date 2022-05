Covid oggi Italia, 43.947 contagi e 125 morti: bollettino 6 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 43.947 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 6 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 125 morti. DATI E NUMERI Covid REGIONE PER REGIONE VENETO – Sono 4.464 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.694.104, mentre gli attualmente positivi sono 62.341. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.500. Negli ospedali veneti sono ricoverate 534 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 43.947 i nuovida Coronavirus in, 62022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 125. DATI E NUMERIREGIONE PER REGIONE VENETO – Sono 4.464 i nuovida coronavirusin Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 6. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.694.104, mentre gli attualmente positivi sono 62.341. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.500. Negli ospedali veneti sono ricoverate 534 ...

