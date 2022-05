Covid oggi Emilia Romagna, 3.595 contagi e 11 morti: bollettino 6 maggio (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.595 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 maggio, in Emilia-Romagna, su un totale di 18.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.055 molecolari e 8.834 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Si registrano 11 morti: in totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.703. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 32 (-2 rispetto a ieri, pari al -5,9%), l’età media è di 67,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.332 (+2 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.595 i nuovida coronavirus registrati, 6, in, su un totale di 18.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.055 molecolari e 8.834 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 19%. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Si registrano 11: in totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.703. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 32 (-2 rispetto a ieri, pari al -5,9%), l’età media è di 67,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.332 (+2 ...

