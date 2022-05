Covid, mappa Ecdc: Italia rosso scuro, fascia maggior rischio (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Tutta l’Italia resta in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio Covid, secondo l’ultimo aggiornamento della mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. E mentre in diverse aree d’Europa resta il colore grigio che segnala un tasso di test inferiore a 600 per 100mila abitanti, un livello insufficiente per determinare la stratificazione del rischio Covid, si ampliano le zone gialle (oltre alla Bulgaria anche una parte di Romania), e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Tutta l’resta in, nelladi, secondo l’ultimo aggiornamento dellaa colori dell’(Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), che viene elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. E mentre in diverse aree d’Europa resta il colore grigio che segnala un tasso di test inferiore a 600 per 100mila abitanti, un livello insufficiente per determinare la stratificazione del, si ampliano le zone gialle (oltre alla Bulgaria anche una parte di Romania), e ...

