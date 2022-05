Covid, le notizie. Iss: incidenza scende da 699 a 559,lieve salita Rt da 0,93 a 0,96. LIVE (Di venerdì 6 maggio 2022) In calo occupazione intensive e ricoveri. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Il Covid ha ucciso tre volte tanto. Secondo l'Oms i decessi diretti in due anni sarebbero tra i 13 e i 16 milioni. L'ipotesi di un vaccino contro le varianti a settembre. Passa all'Eurocamera l'estensione del Green Pass per un anno: sarà valido fino a giugno 2023. Sono 48.266 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore e 138 i morti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 maggio 2022) In calo occupazione intensive e ricoveri. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Ilha ucciso tre volte tanto. Secondo l'Oms i decessi diretti in due anni sarebbero tra i 13 e i 16 milioni. L'ipotesi di un vaccino contro le varianti a settembre. Passa all'Eurocamera l'estensione del Green Pass per un anno: sarà valido fino a giugno 2023. Sono 48.266 i nuovi casi diin Italia nelle ultime 24 ore e 138 i morti

