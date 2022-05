Covid, le news. Iss: incidenza scende da 699 a 559, lieve salita Rt da 0,93 a 0,96. LIVE (Di venerdì 6 maggio 2022) In calo occupazione intensive e ricoveri. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Secondo l'Oms i decessi diretti in due anni sarebbero tra i 13 e i 16 milioni, quindi le nuove ed aggiornate stime sostanzialmente triplicano il numero di decessi già attribuiti al Covid-19. Ipotesi di un vaccino contro le varianti a settembre. Passa all'Eurocamera l'estensione del Green Pass per un anno: sarà valido fino a giugno 2023 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 maggio 2022) In calo occupazione intensive e ricoveri. Emerge dal monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Secondo l'Oms i decessi diretti in due anni sarebbero tra i 13 e i 16 milioni, quindi le nuove ed aggiornate stime sostanzialmente triplicano il numero di decessi già attribuiti al-19. Ipotesi di un vaccino contro le varianti a settembre. Passa all'Eurocamera l'estensione del Green Pass per un anno: sarà valido fino a giugno 2023

