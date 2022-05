Covid Italia, Iss: “Casi in costante diminuzione. Aumenta diffusione Omicron 4” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – In Italia “i Casi per fortuna sono in lenta, ma costante diminuzione nonostante un andamento un po’ altalenante. L’incidenza di questa settimana è di 562 Casi su 100mila abitanti”. Lo sottolineato Anna Teresa Palamara, direttore Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, nel video di commento al monitoraggio settimanale Covid-19 Iss-ministero della Salute. Tra le sottovarianti, evidenzia, Omicron “guadagna terreno BA.2, che è evidentemente nettamente prevalente”, ma “in qualche regione cominciano ad osservare la variante BA.4. Vedremo come andrà nelle prossime settimane. Sulla piattaforma IcoGen osserviamo anche 38 possibili ricombinanti Omicron-Omicron che sono Xe, Xj, Xl: noi le monitoriamo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – In“iper fortuna sono in lenta, manonostante un andamento un po’ altalenante. L’incidenza di questa settimana è di 562su 100mila abitanti”. Lo sottolineato Anna Teresa Palamara, direttore Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, nel video di commento al monitoraggio settimanale-19 Iss-ministero della Salute. Tra le sottovarianti, evidenzia,“guadagna terreno BA.2, che è evidentemente nettamente prevalente”, ma “in qualche regione cominciano ad osservare la variante BA.4. Vedremo come andrà nelle prossime settimane. Sulla piattaforma IcoGen osserviamo anche 38 possibili ricombinantiche sono Xe, Xj, Xl: noi le monitoriamo ...

Advertising

fattoquotidiano : 'PIU' CONTAGI TRA I VACCINATI' Nelle tabelle di uno studio sull’Italia pubblicato a febbraio sul British Medical Jo… - SkyTG24 : La circolazione del virus “resta elevata” e risulta “ampiamente sottostimata”. Anche per questo è “fondamentale con… - Giorgiolaporta : Un mese fa #Speranza andava in #Belgio (dove dal 7 marzo non c’è più obbligo di #mascherina nei luoghi chiusi) e ap… - giuliazoo : RT @Open_gol: I dati di oggi sulla pandemia in Italia - randi_rosita : RT @intuslegens: Ha svenduto l'apparato pubblico ai maiali della finanza. Ha guidato l'euro, svilendo i risparmi e dando lo scettro ai maia… -