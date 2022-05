Covid: Iss, incidenza in calo da 699 a 559 casi per 100mila abitanti (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute)() - In calo, questa settimana, l'incidenza di Covid-19 a livello nazionale. Secondo i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), si attesta a 559 casi ogni 100mila abitanti (nel periodo 29 aprile - 5 maggio), contro 699 ogni 100.000 della settimana precedente (22-28 aprile). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute)() - In, questa settimana, l'di-19 a livello nazionale. Secondo i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, diffusi dall'Istituto superiore di sanità (Iss), si attesta a 559ogni(nel periodo 29 aprile - 5 maggio), contro 699 ogni 100.000 della settimana precedente (22-28 aprile).

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Iss: mortalità non vaccinati fino a 9 volte maggiore #Covid #Iss - ParliamoDiNews : Covid, Iss: Rt resta stabile, giù incidenza e terapie intensive - HuffPost Italia #covid #resta #stabile #incidenza… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: In calo l'incidenza settimanale dei contagi Covid-19 in Italia, stabile l'indice Rt: è quanto emerge dai dati del monitor… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In calo l'incidenza settimanale dei contagi Covid-19 in Italia, stabile l'indice Rt: è quanto emerge… - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Iss, scende l'incidenza. Giù anche occupazione terapie intensive e reparti -