Covid | in Lombardia 5 747 nuovi positivi | 554 a Bergamo

(Di venerdì 6 maggio 2022) A fronte di 40.895 tamponi effettuati, sono 5.747 iin, 554 a. Diminuiscono di un’unità i ricoverati nelle terapie intensive (36) e di 30 nei reparti (1.149). I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 29. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 40.895, totale complessivo: 36.949.477 – icasi: 5.747 – in terapia intensiva: 36 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.149 (-30) – i decessi, totale complessivo: 40.094 (+29) Icasi per provincia Milano: 1.742 di cui 709 a Milano città;: 554; Brescia: 707; Como: 340; Cremona: 193; Lecco: 226; Lodi: 128; Mantova: 279; Monza e Brianza: 511; Pavia: 359; Sondrio: 111; Varese: 419.

