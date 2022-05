Covid, in Lombardia 5.747 nuovi casi, tasso al 14%. A Bergamo +554 positivi (Di venerdì 6 maggio 2022) Coronavirus I dati nel report regionale di venerdì 6 maggio. Effettuati oltre 40 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). I decessi sono 29. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 6 maggio 2022) Coronavirus I dati nel report regionale di venerdì 6 maggio. Effettuati oltre 40 mila tamponi. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-30). I decessi sono 29.

