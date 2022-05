Covid, in Campania incidenza al 17,15%: quattro nuove vittime (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 5.009 i nuovi positivi al Covid in Campania su 29.204 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 17,15%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,41 di ieri. quattro le nuove vittime. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 41 (+1), quelli in degenza calano a quota 694 (-6). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 5.009 di cui: Positivi all’antigenico: 4.433 Positivi al molecolare: 576Test: 29.204 di cui: Antigenici: 21.052 Molecolari: 8.152 Deceduti: 4 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567 Posti letto di terapia intensiva occupati: 40 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 694 (*) Posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 5.009 i nuovi positivi alinsu 29.204 test esaminati. Il tasso diè del 17,15%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,41 di ieri.le. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 41 (+1), quelli in degenza calano a quota 694 (-6). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 5.009 di cui: Positivi all’antigenico: 4.433 Positivi al molecolare: 576Test: 29.204 di cui: Antigenici: 21.052 Molecolari: 8.152 Deceduti: 4 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567 Posti letto di terapia intensiva occupati: 40 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 694 (*) Posti letto ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, in #Campania incidenza al 17,15%: quattro nuove vittime ** - salernotoday : Covid-19: 5.009 nuovi contagi e altri 4 decessi in Campania, il bollettino - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (6 MAGGIO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (6 MAGGIO 2022) Ecco l’aggiornamento??… - neifatti : Covid in Campania, 5.009 nuovi positivi -