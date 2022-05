Covid, il tribunale di Padova accoglie il ricorso dell’operatrice socio-sanitaria: potrà lavorare (Di venerdì 6 maggio 2022) Dal tribunale di Padova, depositata il 28 aprile scorso, arriva una delle pronunce più chiare e coraggiose in materia di obbligo vaccinale. Non solo sul piano giuridico sostanziale e processuale, ma anche – il che non è affatto scontato dinanzi a provvedimenti giudiziari – sotto il profilo della nuda logica e del nitore concettuale. Tutto nasce dalla vicenda di una operatrice socio-sanitaria dipendente dell’ULSS 6 Euganea sospesa a Ferragosto 2021 dal lavoro e, conseguentemente, anche dalla possibilità di ricevere lo stipendio. La lavoratrice adiva il tribunale del lavoro di Padova con un procedimento di urgenza, ex art. 700 c.p.c., deducendo la illegittimità del provvedimento e chiedendo la reintegrazione nelle proprie mansioni. Il giudice patavino ha preliminarmente evidenziato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Daldi, depositata il 28 aprile scorso, arriva una delle pronunce più chiare e coraggiose in materia di obbligo vaccinale. Non solo sul piano giuridico sostanziale e processuale, ma anche – il che non è affatto scontato dinanzi a provvedimenti giudiziari – sotto il profilo della nuda logica e del nitore concettuale. Tutto nasce dalla vicenda di una operatricedipendente dell’ULSS 6 Euganea sospesa a Ferragosto 2021 dal lavoro e, conseguentemente, anche dalla possibilità di ricevere lo stipendio. La lavoratrice adiva ildel lavoro dicon un procedimento di urgenza, ex art. 700 c.p.c., deducendo la illegittimità del provvedimento e chiedendo la reintegrazione nelle proprie mansioni. Il giudice patavino ha preliminarmente evidenziato la ...

