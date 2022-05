Covid | il bollettino di oggi 6 maggio | 43 947 casi e 125 morti | tasso di positività al 14 | 5%

Advertising

immediatonet : ?? Bollettino #Covid Italia: oggi quasi 44mila casi e 125 morti. Giù ricoveri (-220) e terapie intensive (-6) ?? - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #bollettino Covid: in Sicilia sono 3.000 i nuovi positivi, 11 i decessi - fisco24_info : Covid oggi Lazio, 3.807 casi e 8 decessi: a Roma 1.858 contagi: (Adnkronos) - I numeri del bollettino del 6 maggio… - StraNotizie : Covid oggi Italia, 43.947 contagi e 125 morti: bollettino 6 maggio - giornali_it : Covid oggi Sardegna, 1.264 contagi e 4 morti: bollettino 6 maggio #6maggio #AgenzieStampa #Adnkronos #PrimoPiano -

, ildi giovedì 6 maggio 2022. Sono 43.947 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono ...Terapie intensive: - 6 Sono 43.947 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 48.255, qui il). Sale così ad almeno 16.726.990 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - ... Covid, le news di oggi. Il bollettino: 43.947 nuovi casi in 24 ore, 125 i decessi. LIVE Sono 43.947 i nuovi casi di Covid, 5mila in meno rispetto a ieri, con 302mila tamponi (-25mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 125 decessi (-13) e un ...Sono 1589 i nuovi contagi da coronavirus, con 5 vittime, come riportato dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Calabria ...