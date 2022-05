Covid | il bollettino del 6 maggio Casi | ricoveri e morti nelle regioni

Advertising

LocalPage3 : Covid oggi Sardegna, 1.264 contagi e 4 morti: bollettino 6 maggio - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 1.264 contagi e 4 morti: bollettino 6 maggio: (Adnkronos) - Numeri della regione… - italiaserait : Covid oggi Sardegna, 1.264 contagi e 4 morti: bollettino 6 maggio - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? #Covid, in calo le terapie intensive e i ricoveri. Nessuna Regione ad alto rischio _ Cosa dice l’ultimo bollettino… - CasilinaNews : Covid in Ciociaria: morta una donna ad Alatri. I dati di oggi, 6 maggio -

Sky Tg24

, Ema: "Probabile vaccino adattato a varianti entro settembre" Roma, 6 maggio 2022 - E' atteso nel pomeriggio ilodierno del ministero della Salute . Ieri, 5 maggio , sono stati registrati 48.255 nuovi casi, dato sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente. Sommario I dati di oggi ...In base ai dati deldi oggi, venerdì 6 maggio 2022, nelle ultime 24 ore non ci sono state vittimementre i nuovi casi sono stati 926 e 805 i guariti. Con questi dati gli attualmente ... Covid, le news. Iss: incidenza scende da 699 a 559, lieve salita Rt da 0,93 a 0,96. LIVE (Adnkronos) – Sono 1.264 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 maggio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano 4 morti. I pazienti ricoverat ...Monitoraggio Iss: incidenza in calo e Rt stabile. Le Regioni: Veneto +4.464 casi, Puglia +3.109, Toscana +2.234 ...