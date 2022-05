(Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 40 i pazienti positivi alricoverati presso l’ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore, stando a quanto fa sapere l’azienda ospedaliera, non si è registrato alcun decesso ed è stato dato il via libera alla dimissione di tre pazienti. Dei ricoverati 30 sono residenti nel Sannio, 10 provengono da altre province. Inoltre il San Pio fa sapere che nella giornata di ieri, giovedì 5 maggio 2022, sono stati processati 117 tamponi, dei quali 53 risultati positivi. In basso il report aggiornato: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

ottopagine : Covid, al San Pio è boom di nuovi ricoveri. Dieci nelle ultime 24 ore #Benevento - anteprima24 : ** #Covid, al San Pio tre persone dimesse: il bollettino ** - totogashadow : @freesoul978 @ElGusty99523701 @Alex81G Anche la mia zona è servita dell'ospedale di Feltre, durante la pandemia i p… - massimo_san : RT @MedBunker: Novax scoprono (grazie a documenti segretissimi) con soli 2 anni di ritardo che inizialmente i vaccini CoViD erano sconsigli… - TommyBrain : RT @barbarab1974: Covid, al San Paolo di Bari il primo reparto gestito solo da infermieri: cureranno gli asintomatici - la Repubblica eccol… -

San Marino Rtv

Dopo non più, perché diventa il paese più colpito dal- 19. Tra le vittime, molti personaggi ... Alle ore 21 presso il TeatroLorenzo di Mandello è previsto invece l'intervento del senatore ed ...... a 4,50 su Planetwin365, mentre l'offerta è molto più alta per l'artista romano, in scena per... il 10% in più dello stesso mese 2019, anno pre -. Video del giorno Roma - Leicester, standing ... Covid San Marino: crescono leggermente casi attivi e ricoveri come gli attuali eventi riguardanti Russia e Ucraina e la pandemia da COVID-19, grazie al modello di business ben diversificato e resiliente.” Il periodo in esame è infatti archiviato con un utile ...I dati dei contagi per la giornata di oggi, venerdì 6 maggio 2022, sono i seguenti: 77 casi in zona empolese Capraia e Limite 5 Castelfiorentino 11 ...