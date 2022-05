Covid | 43 947 nuovi casi e 125 decessi Tasso di positività al 14 | 5%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sono 43.947 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono invece 125, rispetto a ieri 13 in meno. Sono 1.146.385 le persone attualmente positive al, 18.739 in meno di ieri. Sono 16.726.600 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.304. I dimessi e i guariti sono 15.416.301, con un incremento di 62.978 rispetto a ieri. Sono 302.406 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 327.178. Ildiè al 14,5%, stabile rispetto al 14,7% di ieri. Sono 363 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati ...