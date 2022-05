Così l’intelligence Usa ha aiutato l’Ucraina ad affondare l’incrociatore russo Moskva

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 maggio 2022)degli Stati Uniti hal’esercito ucraino ad. Mentre la condivisione di informazioni ha permesso a Kiev anche di localizzare e uccidere circa 12 generali russi sul campo di battaglia. Mentre la guerra in Ucraina arriva al suo 72esimo giorno, dalla Cnn e dal New York Times arrivano una serie di dettagli sulle azioni al fronte. Che coinvolgono sempre di più Washington nel conflitto. Secondo il racconto del media statunitense, dopo aver avvistato una nave da guerra russa nel Mar Nero Kiev ha chiamato i suoi contatti americani per confermare che si trattasse della. Gli Stati Uniti hanno confermato l’identità dele hanno fornito informazioni sulla sua posizione. Non è chiaro se gli Usa sapessero che ...