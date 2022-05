Cosa è successo a Marcell Jacobs e perché rischia il forfait a Nairobi: malessere in Africa (Di venerdì 6 maggio 2022) Marcell Jacobs rischia di saltare il suo attesissimo debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri dovrebbe scendere in pista domani (sabato 7 maggio) a Nairobi per il Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold), ma nelle ultime ore è emerso un problema intestinale. Un malessere per il velocista lombardo, che sta cercando di rimettersi in forma: soltanto domani mattina deciderà se presentarsi ai blocchi di partenza per la prima gara all’aperto di questa annata agonistica o se dare forfait e rimandare il suo esordio (è prevista un’uscita sui 200 metri al Meeting di Savona del 18 maggio). Un malessere in Africa per Marcell Jacobs, che si è presentato con grandi ambizioni nella capitale del ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)di saltare il suo attesissimo debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri dovrebbe scendere in pista domani (sabato 7 maggio) aper il Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold), ma nelle ultime ore è emerso un problema intestinale. Unper il velocista lombardo, che sta cercando di rimettersi in forma: soltanto domani mattina deciderà se presentarsi ai blocchi di partenza per la prima gara all’aperto di questa annata agonistica o se daree rimandare il suo esordio (è prevista un’uscita sui 200 metri al Meeting di Savona del 18 maggio). Uninper, che si è presentato con grandi ambizioni nella capitale del ...

