Cosa è sfuggito a Zelensky Caracciolo | quella frase del presidente ucraino che può ribaltare il quadro

Volodymyr Zelensky sarebbe pronto a cedere la Crimea a Vladimir Putin per fermare la guerra. Il presidente ucraino non lo ha detto apertamente, ma lo ha fatto intendere, aprendo a un accordo con i russi nel caso di un loro ritiro ai confini del 23 febbraio. E Lucio Caracciolo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, nella puntata del 6 maggio, commenta: "Zelensky sta cominciando a definire la vittoria, quando dice che la Crimea è russa non è una Cosa proprio da nulla, e nemmeno quando dice che l'Ucraina accetta una forma di neutralità garantita. Nemmeno quello è proprio zero". In sostanza, Kiev rinuncerebbe alla pretesa della restituzione della Crimea, annessa dai russi nel 2014.

