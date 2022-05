Coronavirus, oggi nel Lazio 3.807 nuovi casi e 8 morti. D’Amato: ‘Valore rt stabile’ (Di venerdì 6 maggio 2022) ‘oggi nel Lazio su un totale di 32.040 tamponi, si registrano 3.807 nuovi casi positivi, sono 8 i decessi, 1.065 i ricoverati, 58 le terapie intensive e +5.378 i guariti. Il rapporto positivi e tamponi è al 11.8%. I casi a Roma città sono a quota 1.858. Il numero dei casi è diminuito del 17% rispetto alla settimana precedente, incidenza scesa a 624 per 100 mila abitanti e valore Rt è stabile’. Queste le parole dell’assessore D’Amato. Leggi anche: Omicron: con le nuove varianti è a rischio l’immunità di gregge Il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022) ‘nelsu un totale di 32.040 tamponi, si registrano 3.807positivi, sono 8 i decessi, 1.065 i ricoverati, 58 le terapie intensive e +5.378 i guariti. Il rapporto positivi e tamponi è al 11.8%. Ia Roma città sono a quota 1.858. Il numero deiè diminuito del 17% rispetto alla settimana precedente, incidenza scesa a 624 per 100 mila abitanti e valore Rt è. Queste le parole dell’assessore. Leggi anche: Omicron: con le nuove varianti è a rischio l’immunità di gregge Il punto sui vaccini e la quarta dose QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a ...

