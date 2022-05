Coronavirus in Italia | il bollettino del 6 maggio | 43 947 nuovi casi | i morti sono 125

(Di venerdì 6 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 43.947 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 48.255. Diminuiscono i tamponi effettuati: 302.406, contro i 327.178 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,5% (ieri era 14,7%).125 i(compreso qualche riconteggio), 6 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 6(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 5.747, poi la Campania con 5.009. Sul fronte dei ricoveri ...

