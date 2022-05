Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 maggio: 48.255 nuovi casi, i morti sono 138 (Di venerdì 6 maggio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 48.255 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 47.039. I tamponi effettuati sono 327.178 (ieri 335.275). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,7% (ieri era al 14%). sono 138 i morti (compresi alcuni riconteggi), 2 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 5 maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 369, con 32 ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 maggio 2022) Nelle ultime 24 orestati 48.255 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 47.039. I tamponi effettuati327.178 (ieri 335.275). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 14,7% (ieri era al 14%).138 i(compresi alcuni riconteggi), 2 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 5(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 369, con 32 ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - m5stel : L’Italia allenta le misure sul coronavirus – Cambiamenti in vigore da domani - febodena : @AgenziaVISTA Dall’Italia si parte tutti bardati con la mascherina, in India si atterra senza e chi accoglie all’ae… - sole24ore : Coronavirus: bollettino del 5 maggio 2022 - Il Sole 24 ORE - TV7Benevento : Covid Italia, 48.255 contagi e 138 morti: bollettino 5 maggio - -