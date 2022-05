(Di venerdì 6 maggio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Nelle ultime 24 ore sono stati 43.947 i nuovi casi diregistrati in, mentre ieri erano stati 48.255 . Diminuiscono i tamponi effettuati: 302.406, contro i 327.178 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi -...I dati inLe persone che hanno contratto il virus indall'inizio dell'epidemia sono 16.726.990 . Di queste 164.304 sono morte, mentre 15.416.301 sono guarite o sono state dimesse. L'ultimo bollettino registra 125 persone positive decedute (11 ... Covid, le news di oggi. Il bollettino: 43.947 nuovi casi in 24 ore, 125 i decessi. LIVE Sono 43.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.255. Le vittime sono invece ...