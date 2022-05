Contro la militarizzazione della letteratura russa (Di venerdì 6 maggio 2022) La cultura russa è entrata nella guerra di Mosca all'Ucraina. Ma se c’è una guerra da disertare è quella che usa i grandi scrittori come armi da scagliare Contro il nemico. Per capire Putin non si può prescindere da Dostoevskij, ma per avere a che fare con Dostoevskij è possibilissimo prescindere da Putin Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 maggio 2022) La culturaè entrata nella guerra di Mosca all'Ucraina. Ma se c’è una guerra da disertare è quella che usa i grandi scrittori come armi da scagliareil nemico. Per capire Putin non si può prescindere da Dostoevskij, ma per avere a che fare con Dostoevskij è possibilissimo prescindere da Putin

