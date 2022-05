Consigli Fantacalcio 36^ giornata di Serie A | Leao la certezza in attacco

Advertising

Fantacalcio : RT @AlfredoDeVuono: Oggi su @Fantacalcio TV, alle 15:00, ben 2 ore di 'Line-Up day'! Solo ultime dai campi e consigli di formazione, con… - Fantacalcio : Ultime dai Campi Euroleghe: Ventinovesima Giornata - Goalist_it : ?? | I FANTACONSIGLI #Torino-#Napoli: da #Belotti a #Osimhen, tutti i consigli per il fantacalcio #SerieATIM… -

Nei minuti finali non basta l'assalto del Venezia: a vincere è la Salernitana , che per la prima volta esce fuori dalla zona retrocessione e ora ha il destino nelle sue mani!...SERIE A: LE MOSSE DA FARE Idi Serie A tornano protagonisti già oggi, venerdì 6 maggio 2022 , perché il massimo campionato torna in campo con la sua ...Rush finale in Serie A, come al Fantacalcio, la posta in palio è altissima: tutti i consigli della 36a giornata di Calciotoday.it ...Consigli Fantacalcio: come ogni settimana è il momento di analizzare quali giocatori schierare e quali evitare per ottenere il massimo dalla propria rosa.