Advertising

Orizzonte Scuola

...(chi controlla il controllore) attraverso un monitoraggio annuale e una verifica. Le ... pari accesso alle opportunità di carriera e di formazione, piena attuazione deldi paternità in ...e part time ciclico . Il D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 all'art. 42, modificato dal D.lgs. n.119/2011, prevede l'istituto delretribuito fruibile per assistere ... Congedo biennale e 3 giorni di permesso legge 104/92: possono essere fruiti nell’arco dello stesso mese senza riproporzionare i permessi Congedo parentale, per malattia, matrimoniale. Oppure congedo per motivi medico-sanitari, per lo svolgimento di cariche pubbliche, per le donne vittime di violenza o per chi presta servizio sotto le a ...Per periodi più o meno lunghi è possibile astenersi dal prestare la propria opera. Dai motivi di studio a quelli personali come orientarsi tra le tante opportunità ...