Conferenza stampa Juric: «Vogliamo finire bene il campionato poi si vedrà» (Di venerdì 6 maggio 2022) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: CONDIZIONE – «Mancherà Lukic ma per il resto stiamo tutti bene. In qualche modo lo sostituiremo» SUPERGA – «Momento emozionante, soprattutto quando Belotti ha letto tutti i nomi. Mi è rimasta la sensazione di unità che c’è nell’ambiente e l’ambizione per il futuro» FINALE DI STAGIONE – «Dobbiamo migliorare e continuare ad esprimerci come abbiamo fatto in questo ultimo periodo. L’idea è quella di fare più punti possibili. E’ stato difficile mettere le cose a posto dal mio arrivo. Ora la società deve capire quale strada intraprendere. Non è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro il Napoli Ivan, allenatore del Torino, ha parlato inin vista della sfida contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: CONDIZIONE – «Mancherà Lukic ma per il resto stiamo tutti. In qualche modo lo sostituiremo» SUPERGA – «Momento emozionante, soprattutto quando Belotti ha letto tutti i nomi. Mi è rimasta la sensazione di unità che c’è nell’ambiente e l’ambizione per il futuro» FINALE DI STAGIONE – «Dobbiamo migliorare e continuare ad esprimerci come abbiamo fatto in questo ultimo periodo. L’idea è quella di fare più punti possibili. E’ stato difficile mettere le cose a posto dal mio arrivo. Ora la società deve capire quale strada intraprendere. Non è ...

