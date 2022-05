Conferenza stampa Agostini: «Orgoglioso della scelta ma ora portiamo a casa punti» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il nuovo allenatore del Cagliari Alessandro Agostini si presenta intervenendo in Conferenza stampa: le sue parole Il nuovo allenatore del Cagliari Alessandro Agostini si presenta intervenendo in Conferenza stampa. INPUT – «Sarà molto semplice aldilà di moduli e formazioni, è chiaro che dobbiamo mettere tutto sarà una gara fondamentale. In questi giorno ho lavorato dando qualcosa a livello mentale» FINALE – «Non ho pensato a nessuno scenario, ora penso solo a portare qualcosa di positivo e far si che la gara vada come deve andare» TATTICA – «Dico una cosa: faccio la Conferenza perchè ho rispetto per i giornalisti ma non mi sembra il caso di parlare ne di moduli nel formazioni, ora non posso farlo per vari motivi. Valuto il da farsi e in pochi giorni è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il nuovo allenatore del Cagliari Alessandrosi presenta intervenendo in: le sue parole Il nuovo allenatore del Cagliari Alessandrosi presenta intervenendo in. INPUT – «Sarà molto semplice aldilà di moduli e formazioni, è chiaro che dobbiamo mettere tutto sarà una gara fondamentale. In questi giorno ho lavorato dando qualcosa a livello mentale» FINALE – «Non ho pensato a nessuno scenario, ora penso solo a portare qualcosa di positivo e far si che la gara vada come deve andare» TATTICA – «Dico una cosa: faccio laperchè ho rispetto per i giornalisti ma non mi sembra il caso di parlare ne di moduli nel formazioni, ora non posso farlo per vari motivi. Valuto il da farsi e in pochi giorni è ...

