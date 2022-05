Como-Cremonese, Serie B: probabili formazioni e diretta TV del derby (Di venerdì 6 maggio 2022) Como-Cremonese viene ospitata questa sera dal Sinigaglia a partire dalle 20.30, in occasione della 38a e ultima giornata della regular season del campionato di Serie B 21-22. Ai lariani non rimane che salutare il proprio pubblico magari con una buona prestazione nel derby, mentre i grigiorossi si giocano il salto di categoria, anche se ormai il loro destino non tutto e solo in questa sfida. Ecco come le due squadre potrebbero presentarsi in campo all’avvio. Statistiche e curiosità di Como-Cremonese Il Como è ormai certo della salvezza da tempo, forte dei 47 punti ottenuti fino a qui (11 vittorie, 14 pareggi, 12 sconfitte). La formazione allenata da Gattuso, dopo 4 ko consecutivi (Parma, Cittadella, Pisa, LR Vicenza), lo scorso weekend è tornata a vincere battendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 maggio 2022)viene ospitata questa sera dal Sinigaglia a partire dalle 20.30, in occasione della 38a e ultima giornata della regular season del campionato diB 21-22. Ai lariani non rimane che salutare il proprio pubblico magari con una buona prestazione nel, mentre i grigiorossi si giocano il salto di categoria, anche se ormai il loro destino non tutto e solo in questa sfida. Ecco come le due squadre potrebbero presentarsi in campo all’avvio. Statistiche e curiosità diIlè ormai certo della salvezza da tempo, forte dei 47 punti ottenuti fino a qui (11 vittorie, 14 pareggi, 12 sconfitte). La formazione allenata da Gattuso, dopo 4 ko consecutivi (Parma, Cittadella, Pisa, LR Vicenza), lo scorso weekend è tornata a vincere battendo ...

