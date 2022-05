Come la prima volta, il nuovo singolo di Aka7even: testo e significato (Di venerdì 6 maggio 2022) Aka7even è tornato da pochi istanti in radio e in digitale con il nuovo singolo “Come la prima volta”. Dopo la vittoria Come Best Italian Act agli MTV EMAs, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano preferito ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022, Luca esce con un nuovo brano e annuncia il suo tour a giugno per quattro appuntamenti speciali nei club. Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “Come la prima volta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022)è tornato da pochi istanti in radio e in digitale con illa”. Dopo la vittoriaBest Italian Act agli MTV EMAs, il debutto sul palco dell’Ariston e la recente nomina di cantante italiano preferito ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2022, Luca esce con unbrano e annuncia il suo tour a giugno per quattro appuntamenti speciali nei club. Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “la” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine dellavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che ...

