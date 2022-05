Come gli Stati Uniti hanno aiutato Kyiv a individuare l’incrociatore russo Moskva (Di venerdì 6 maggio 2022) Gli Stati Uniti stanno aiutando attivamente l’Ucraina e il suo esercito a difendersi dall’offensiva russa. Lo hanno fatto inviando moltissimi aiuti militari a Kyiv, ma l’intervento dell’intelligence a stelle e strisce è stato fondamentale anche per individuare quell’incrociatore, il Moskva, affondato alcune settimane fa da due missili Neptune nelle acque del Mar Nero. Dalla Casa Bianca fanno sapere che, però, gli americani non erano a conoscenza dei piani dell’esercito ucraino. Moskva, l’intelligence USA ha aiutato gli ucraini a individuare la nave russa A parlare di questa collaborazione tra l’intelligence statunitense e l’Ucraina sono Stati moltissimi quotidiani: dal Washington Post al New York ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Glistanno aiutando attivamente l’Ucraina e il suo esercito a difendersi dall’offensiva russa. Lofatto inviando moltissimi aiuti militari a, ma l’intervento dell’intelligence a stelle e strisce è stato fondamentale anche perquel, il, affondato alcune settimane fa da due missili Neptune nelle acque del Mar Nero. Dalla Casa Bianca fanno sapere che, però, gli americani non erano a conoscenza dei piani dell’esercito ucraino., l’intelligence USA hagli ucraini ala nave russa A parlare di questa collaborazione tra l’intelligence statunitense e l’Ucraina sonomoltissimi quotidiani: dal Washington Post al New York ...

Advertising

PrimeVideoIT : È stata bella #RealManCity come partita? No Una delle due va in finale? SCIAPÒ Gli ultimi 5' è stata una brutta par… - thetrueshade : Unpopular opinion, sfottete gli interisti perché ricordano sempre il triplete ma poi ogni 5 maggio ricordate il 200… - CandidaMorvillo : #CarloCalenda: «Quando il medico mi chiese 'hai capito che tua moglie rischia la vita'?». Ma anche perché abolire g… - zl59 : @EnricoLetta @repubblica È una guerra x procura: gli USA vendono armi , il loro gas molto più costoso, la Russia vu… - Icaro_Volante : @Laurazepam65 Mah, i tatuaggi, specie se tanti, sono come la carta da parati, dopo un po' stufano, e perdono pure b… -