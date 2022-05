Come Batman – Un’autopsia segna una grande novità nella tradizione del cavaliere oscuro (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando GQ Usa lo ha intervistato per la storia di copertina del mese di febbraio, Robert Pattinson aveva raccontato quanto fosse stato importante per lui azzeccare la voce di Batman, prima ancora di recitare in maniera decente il ruolo in cappa nera e passamontagna. Il regista dell’ultimo capitolo, Matt Reeves, aveva confermato l’ossessione dell’attore: «Recentemente, Rob mi diceva che non interpreta mai un personaggio esattamente con la stessa voce. La voce è uno dei modi con cui entra nella parte», aveva detto. LEGGI ANCHE: La metamorfosi di Robert PattinsonDopo quasi due anni passati a calarsi nei panni di Batman, Robert Pattinson è riemerso dal più difficile set cinematografico della sua carriera con nuove idee e nuove ansie sul genere di star che ora vuole essere Come sarà *The Batman 2* ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando GQ Usa lo ha intervistato per la storia di copertina del mese di febbraio, Robert Pattinson aveva raccontato quanto fosse stato importante per lui azzeccare la voce di, prima ancora di recitare in maniera decente il ruolo in cappa nera e passamontagna. Il regista dell’ultimo capitolo, Matt Reeves, aveva confermato l’ossessione dell’attore: «Recentemente, Rob mi diceva che non interpreta mai un personaggio esattamente con la stessa voce. La voce è uno dei modi con cui entraparte», aveva detto. LEGGI ANCHE: La metamorfosi di Robert PattinsonDopo quasi due anni passati a calarsi nei panni di, Robert Pattinson è riemerso dal più difficile set cinematografico della sua carriera con nuove idee e nuove ansie sul genere di star che ora vuole esseresarà *The2* ...

