Color For Peace e Robert F. Kennedy Human Rights Italia per l'Ucraina (Di venerdì 6 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Dall'inizio del conflitto Color for Peace e Robert F. Kennedy Human Rights Italia, insieme a tante organizzazioni Italiane e ucraine loro partners, hanno attivato canali umanitari per portare aiuti in Ucraina alle famiglie vittime della guerra. Insieme a cibo e beni di prima necessità hanno portato disegni dei bambini Italiani e messaggi di pace e di vicinanza del popolo Italiano a quello ucraino per non farlo sentire solo in un momento cosi difficile della loro storia. La pace è il messaggio che le due organizzazioni vogliono promuovere, con il supporto del Genoa CFC e dello sponsor MG.K Vis, nel pre-gara della partita di Seria A Genoa-Juventus allo stadio Ferraris, con la voce ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) GENOVA (ITALPRESS) – Dall'inizio del conflittoforF., insieme a tante organizzazionine e ucraine loro partners, hanno attivato canali umanitari per portare aiuti inalle famiglie vittime della guerra. Insieme a cibo e beni di prima necessità hanno portato disegni dei bambinini e messaggi di pace e di vicinanza del popolono a quello ucraino per non farlo sentire solo in un momento cosi difficile della loro storia. La pace è il messaggio che le due organizzazioni vogliono promuovere, con il supporto del Genoa CFC e dello sponsor MG.K Vis, nel pre-gara della partita di Seria A Genoa-Juventus allo stadio Ferraris, con la voce ...

