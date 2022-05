City, Guardiola si consola con un colpo da 75 milioni: arriva l’attaccante! (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Manchester City deve ancora smaltire la pesante e cocente eliminazione dalla Champions League che è già tempo di rituffarsi sul campionato e provare a difendere il titolo dall’assalto del Liverpool, che punta al quadruplete per entrare nella storia di questo sport. Guardiola sembra essere avvolto da una maledizione, quella degli sciamani africani che profetizzarono che il tecnico spagnolo non avrebbe più vinto la coppa dalle grandi orecchie per via del suo comportamento nei confronti di Yaya Toure. Haaland Borussia Dortmund mercatoIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza qatariota avrebbe chiuso per Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Pagata la clausola rescissoria da 75 milioni di euro e il giocatore ha detto s’ ad un contratto da 30 milioni di euro. Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Manchesterdeve ancora smaltire la pesante e cocente eliminazione dalla Champions League che è già tempo di rituffarsi sul campionato e provare a difendere il titolo dall’assalto del Liverpool, che punta al quadruplete per entrare nella storia di questo sport.sembra essere avvolto da una maledizione, quella degli sciamani africani che profetizzarono che il tecnico spagnolo non avrebbe più vinto la coppa dalle grandi orecchie per via del suo comportamento nei confronti di Yaya Toure. Haaland Borussia Dortmund mercatoIntanto sul fronte mercato, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la dirigenza qatariota avrebbe chiuso per Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Pagata la clausola rescissoria da 75di euro e il giocatore ha detto s’ ad un contratto da 30di euro.

