Cingolani e Bonaccini la strana coppia sull'energia e il progetto per Ravenna (Di venerdì 6 maggio 2022) Quella formata da Roberto Cingolani e Stefano Bonaccini è una strana coppia: ma funziona. Il ministro per la Transizione ecologica e il governatore dell'Emilia Romagna sono d'accordo: va creato un hub nazionale per gas e rinnovabili, e Ravenna appare perfetta per ospitare la piattaforma per la rigassificazione e un parco eolico. Ovviamente è già partita la contraerea ambientalista, con Legambiente Emilia-Romagna pronta a rilevare che il rigassificatore «potrebbe rivelarsi un cavallo di Troia nella strategia energetica a medio termine della regione Emilia-Romagna: gli obiettivi del patto per il clima e il lavoro così come gli obiettivi indicati all'interno del Piano energetico regionale richiedono di avviare già ora un processo di totale de-metanizzazione ed elettrificazione dei consumi sul territorio ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Quella formata da Robertoe Stefanoè una: ma funziona. Il ministro per la Transizione ecologica e il governatore dell'Emilia Romagna sono d'accordo: va creato un hub nazionale per gas e rinnovabili, eappare perfetta per ospitare la piattaforma per la rigassificazione e un parco eolico. Ovviamente è già partita la contraerea ambientalista, con Legambiente Emilia-Romagna pronta a rilevare che il rigassificatore «potrebbe rivelarsi un cavallo di Troia nella strategia energetica a medio termine della regione Emilia-Romagna: gli obiettivi del patto per il clima e il lavoro così come gli obiettivi indicati all'interno del Piano energetico regionale richiedono di avviare già ora un processo di totale de-metanizzazione ed elettrificazione dei consumi sul territorio ...

Advertising

tempoweb : #Cingolani e #Bonaccini la strana coppia sull’#energia e il progetto per #Ravenna #gas #rinnovabili #6maggio… - ChristianGerde2 : RT @ansa_ambiente: “Condizioni ideali per realizzare infrastrutture per l'#Italia”. Così Roberto Cingolani, in un incontro con Stefano Bona… - ChristianGerde2 : RT @TgLa7: Il ministro per la Transizione ecologica ha incontrato il presidente regionale Bonaccini che ha proposto l'Emilia Romagna come h… - Damianodanny1 : Incontro Cingolani-Bonaccini Ravenna hub nazionale gas e rinnovabili doppio parco eolico-fotovoltaico Progetto… - TgLa7 : Il ministro per la Transizione ecologica ha incontrato il presidente regionale Bonaccini che ha proposto l'Emilia R… -