(Di venerdì 6 maggio 2022) Laalza lacon gli Stati Uniti. Il Paese ritenuto essere l'alleato numero uno della Russia, ha attaccato Washington per voce di Zhao Lijian, il portavoce del ministero degli Affari...

La alza lacon gli Stati Uniti. Il Paese ritenuto essere l'alleato numero uno della , ha attaccato ...cinese' ed è 'una questione che riguarda interamente gli affari interni della, non ..., Nato e Russia: lasi sposta a Oriente. L'escalation 'fredda' per la leadership mondiale Cina, tensione con gli Usa: «Sono la principale minaccia nucleare nel mondo». Poi accusa la Nato La Cina alza la tensione con gli Stati Uniti. Il Paese ritenuto essere l'alleato numero uno della Russia, ha attaccato Washington per voce di Zhao Lijian, il portavoce del ministero degli ...La Corea del Sud accorcia le distanze che la separano dalla Nato. L’agenzia di spionaggio sudcoreana è diventata la prima potenza asiatica a unirsi al Cyber Defense Group dell'Alleanza transatlantica, ...