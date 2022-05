Cina | portaerei Liaoning nel Pacifico | focus Giappone e Usa

(Di venerdì 6 maggio 2022) Una flottiglia della marina militare cinese in esercitazione neloccidentale, nelle acque a sud di Okinawa e a est di Taiwan, è finita nello stretto monitoraggio die Usa: è lo ...

La Liaoning, lasovietica di classe Kuznetsov comprata dall'Ucraina e successivamente rinnovata, è stata fotografata martedì mentre si allontanava e recuperava i suoi caccia J - 15 e gli ...Jiangsu,con catapulta elettromagnetica: ", pronta l'invasione di Taiwan". Ecco l'arma totaleLa portaerei Liaoning, con il suo gruppo d'attacco di 7 unità navali - tra cui 5 cacciatorpedinieri, incluso un Type 055, il più potente della flotta cinese - ha guidato le manovre, mentre la ...Da ormai oltre due mesi gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla guerra in Ucraina, ma non si tratta dell’unica tensione in atto. Nelle acque del Pacifico occidentale, infatti, la Cina ha avviato ...