Cina contro Stati Uniti: «Ossessionati da forza ed egemonia, stop a logica da Guerra Fredda» (Di venerdì 6 maggio 2022) Cina contro Stati Uniti. Ad accendere la miccia le valutazioni del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, in un'audizione al Congresso, secondo cui Pechino, quale «costante... Leggi su ilmattino (Di venerdì 6 maggio 2022). Ad accendere la miccia le valutazioni del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, in un'audizione al Congresso, secondo cui Pechino, quale «costante...

Advertising

DaBattistini : Se è giusto entrare in guerra contro la Russia per l'Ucraina perché non entriamo in guerra contro la Cina per il… - smilypapiking : RT @GabrieleIuvina1: La ruota gira per tutti, anche per Xi. La Cina ha usato il covid come strumento di influenza maligna contro l'occident… - MaurizioSorre12 : QUANTO ACCADE IN CINA NON È ALTRO CHE IL PRELUDIO DI CIÒ CHE CI ASPETTA SE NON LOTTIAMO CONTRO IL MODELLO CHE L'NWO… - MichelaRoi : RT @GabrieleIuvina1: La ruota gira per tutti, anche per Xi. La Cina ha usato il covid come strumento di influenza maligna contro l'occident… - GF16051_0101 : QUANTO ACCADE IN CINA NON È ALTRO CHE IL PRELUDIO DI CIÒ CHE CI ASPETTA SE NON LOTTIAMO CONTRO IL MODELLO CHE L'NWO… -